В Мытищах родители сдавали Единый государственный экзамен

В мытищинском лицее № 34 прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она стартовала в 2025 году и проходит по всей стране уже в девятый раз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году родители выпускников и приглашенные гости сдавали профильную математику. Предмет выбран неслучайно. Совсем скоро в Московской области ЕГЭ будут сдавать более 35,5 тыс. школьников. Наибольшей популярностью пользуются предметы естественно-научного цикла, профильную математику выбрали более 50% участников.

Инициатором акции является федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В ходе пробного ЕГЭ взрослые прошли через все процедуры экзамена — зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. Они смогут увидеть и почувствовать, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры безопасности соблюдаются, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Одним из участников сдачи ЕГЭ в Мытищах стал заместитель министра региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, который отметил, что родители волнуются гораздо больше детей, хотя их результаты не так и важны в дальнейшем.

Для родителей был предусмотрен сокращенный вариант работы, который рассчитан не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время. Большинство взрослых справились с заданиями достаточно быстро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.