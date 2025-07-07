В Мытищах проверили ход строительства второго корпуса гимназии № 17

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В рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем совета депутатов городского округа Мытищи, родительским комитетом, Главстройнадзором и мытищинской прокуратурой провели выездную проверку строительства второго корпуса гимназии № 17 на улице Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данном этапе на объекте продолжается чистовая отделка помещений, укладка линолеума в кабинетах, монтаж потолков и инженерных коммуникаций, сборка оборудования в пищеблоке.

На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству.

«Второй корпус гимназии — важный социальный объект, его открытие планируется в 2025 году. Продолжаем мониторить ситуацию, на следующей неделе проведем повторный выезд», — сказала Юлия Купецкая.

Проведение регулярных осмотров обеспечивает высокий уровень строительной дисциплины и гарантирует выполнение принятых обязательств перед жителями города.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.