В Мытищах провели мастер-класс для предпринимателей

В городском округе Мытищи прошел мастер-класс на сыроварне для предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники цикла бизнес-визитов, организованного центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России, познакомились с уникальным производством — мытищинской сыроварней «Тивьерские луга».

Здесь готовят из молока собственных ферм, а рецептуру выводят, адаптируя к российским условиям и вкусам французские технологии. Многие сыры предприятия удостоены наград и являются лауреатами престижных премий в своей области.

Генеральный директор сыроварни Алексей Марчук рассказал о становлении производства и о сложностях, с которыми сталкивается по сей день — это высокая конкуренция, сложная логистика и, конечно, проблемы с реализацией продукции.

Главная миссия сыроварни — дать людям качественный продукт без добавления какой-либо химии, что, в свою очередь, значительно сокращает сроки его хранения.

Продукция «Тивьерских лугов» хранится 5-6 дней, и крупные ритейлеры очень неохотно принимают ее по этой причине.

Поговорили также о сортах, преимуществах перед конкурентами и о том, как отличить натуральный продукт от сыров с добавлением ингредиентов, продлевающих срок хранения. Теорию закрепили дегустацией и мастер-классом по изготовлению бурраты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.