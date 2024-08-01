В Мытищах прошел рейд по пресечению нелегальной транспортировки стройотходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии совместно с сотрудниками Минчистоты Подмосковья, МВД РФ и ГУРБ Московской области провели рейд по пресечению нелегальной транспортировки строительных отходов и грунтов в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе совместного рейда было проверено 15 единиц спецтехники.

«У водителей 2 грузовиков отсутствовали необходимые документы для транспортировки отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2, КоАП РФ, части 1 статьи 6.26 КоАП МО. Самосвалы задержаны и отправлены на штрафстоянку. Предотвращен сброс около 50 кубометров мусора», — отметил Фирсов.

В ходе предыдущего совместного рейда в Наро-Фоминском городском округе было проверено 25 самосвалов, у 4 из которых отсутствовали разрешающие документы на транспортировку стройотходов. Их владельцам были выписаны постановления об административных нарушениях. Был предотвращен сброс 50 кубометров отходов.

«Совместные рейды уже стали для нас обыденным делом. Слаженная работа ведомств и правоохранительных органов помогает быстрее выявить и предотвратить нарушения экологического законодательства», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.