В Мытищах прошел рейд по незаконной продаже алкогольной продукции

В ночь на 24 ноября сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с представителями МУ МВД России «Мытищинское», народной дружиной им. М. И. Колпакова и общественниками из «Русской Общины Мытищи» провели очередное контрольное мероприятие по выявлению фактов реализации алкогольной продукции после 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поле зрения попали два магазина «Продукты», расположенных по адресам:

Олимпийский проспект, дом № 15, корп. 4;

улица летная, дом № 28 корп. 1.

Были проведены контрольные закупки, в результате которых два предпринимателя привлечены к административной ответственности, изъято 40 бутылок пива и 108 бутылок крепкого алкоголя.

Проверка торговых объектов на территории округа продолжится. В случае выявления нарушений в торговых точках можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации округа Мытищи по адресу:

г. Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30/1;

по телефону: 8 (495) 581-13-48.

на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года.