В Мытищах продолжаются муниципальные выборы в совет депутатов

Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков посетил Мытищинскую школу № 10 к.1, в которой расположены два избирательных участка.

Прибыв на место, Михаил Мурзаков сразу же отметил, что порядок и безопасность на избирательных участках организованы на высоком уровне. Депутат также подчеркнул, что организация выборов в школе № 10 является примером высокого уровня ответственности и профессионализма всех, кто был задействован в подготовке и проведении выборного процесса.

В ходе своего визита Михаил Мурзаков пообщался с избирателями, которые пришли голосовать, и выразил благодарность каждому из них за активную гражданскую позицию.

Выборы депутатов в городском округе Мытищи будут проходить три дня. Всего в округе работает 101 избирательный участок, прийти на которые можно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.