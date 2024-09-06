В Мытищах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

сегодня в 11:18

Комиссия администрации городского округа Мытищи провела традиционный плановый выезд на объекты, где идут работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. «Дом с космонавтом», расположенный по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 41, корп. 1 ждет обновления фасада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас идет восстановление межпанельных швов, в подъездах дома меняют окна. Непосредственно утепление фасада ремонтники начнут в следующем году.

В доме № 25А на улице Юбилейной идет ремонт кровли. На сегодняшний день проведены все подготовительные работы, сделана стяжка, завезен необходимый материал для наплавления кровельного покрытия. До конца октября ремонт будет завершен.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.