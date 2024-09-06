В Мытищах построят завод по производству колбасных изделий

В округе Мытищи будет построен новый завод по производству колбасных изделий. Разрешение на строительство при профессиональном сопровождении Центра содействия строительству Московской области получил инвестор проекта — крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При строительстве предприятия проведут работу по созданию инженерной инфраструктуры, приобретению и установке необходимого производственного и вспомогательного оборудования. Завод будет иметь мощность от 2 тыс. до 3 тыс. тонн продукции в год, что позволит создать более 50 рабочих мест.

Проект будет способствовать развитию не только сельского хозяйства в регионе, но и местной экономики в целом.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.