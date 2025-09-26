В Мытищах открылось отделение Ассоциации «Женщины бизнеса»

Региональное отделение Ассоциации «Женщины бизнеса» открылось в Мытищах. Торжественное мероприятие по случаю его открытия состоялось в лофте «Кулибин», а его участниками стали местные предприниматели, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организация, более чем за 20 лет своего существования, смогла объединить предпринимательниц со всех уголков России, создав единую площадку для развития женского бизнеса.

С приветственным словом выступила советник главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. Она подчеркнула значимость открытия местного отделения Ассоциации для развития предпринимательства в округе.

«У нас очень много женщин-предпринимателей, обладающих невероятным потенциалом для развития. Это представительство станет точкой роста не только для успешных бизнес-леди, но и для тех, кто только начинает свой путь», — отметила Елена Сетракова.

Гости мероприятия смогли получить консультации экспертов по получению статуса малой технологической компании, узнать о мерах поддержки малого бизнеса в Московской области, а также принять участие в мастер-классе и открытии выставки картин клинического психолога и члена Европейского общества гипноза Татьяны Красновой.

