В городском округе Мытищи строительство образовательных учреждений выделяется особой важностью в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Это подтверждает забота о будущем поколении и стремление к созданию условий для качественного образования в современных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

Купецкая рассказала о реализации этого важного направления народной программы на территории муниципалитета.

«Для Мытищ образование всегда было и остается одним из приоритетных направлений. В этом году открылись 4 детских сада на 1 340 мест, также введено 4 образовательных учреждения на 4 985 мест», — сказала Юлия Купецкая.

Она также подчеркнула, что в рамках народной программы партии «Единая Россия» особый фокус уделяется не только строительству новых школ и детских садов, но и усовершенствованию существующих образовательных учреждений. В 2024 году проведен капитальный ремонт в 6 образовательных учреждениях городского округа Мытищи.

В итоге, реализация направлений народной программы партии «Единая Россия» в области образования в Мытищах является ярким примером эффективной работы на социальное благополучие населения и формирование перспектив для будущего.

Это приоритетная задача, необходимая для развития городского округа и обеспечения качества жизни его жителей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.