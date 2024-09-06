В Мытищах оперативно отреагировали на информацию о возможной «карусели» на выборах депутатов

В Мытищинском городском округе проходят выборы в местный совет депутатов. Первый день голосования ознаменовался инцидентом, вызвавшим реакцию в социальных сетях. Кандидат в депутаты Владислав Кузнецов опубликовал видео, на котором он утверждал, что стал свидетелем «карусели» на выборах. На записи показано, как некий мужчина якобы проголосовал на разных избирательных участках. Через 20 минут после появления видео на место инцидента для проверки информации прибыл член Общественной палаты Московской области Александр Макаров.

«Мы постоянно мониторим все муниципалитеты во время выборов. В случае возникновения спорных моментов, мы оперативно реагируем и выезжаем на место. Сегодня, несмотря на то, что официального заявления о нарушении в Центральную избирательную комиссию не поступало, нам хватило видео в социальных сетях, чтобы отреагировать», — подчеркнул Александр Макаров.

Затем член Общественной палаты рассказал о деталях инцидента.

«Я выехал в школу № 4, где, по словам Владислава Кузнецова, произошел инцидент. Лично убедился в соблюдении всех норм. Пообщался с избирателями, наблюдателями и членами комиссии. Никаких замечаний со стороны участников избирательного процесса не было. Как мне стало известно, кандидат, опубликовавший видео, позже лично опроверг своё заявление. Оказалось, что подозреваемый избиратель просто перепутал свой участок. На территории 4-й школы находятся сразу три избирательных участка. Приехав сюда, я сам не сразу сориентировался», — сообщил Александр Макаров.

Также он подчеркнул, что Общественная палата Московской области готова оперативно реагировать на любые сигналы о возможных нарушениях на выборах.

«Мы следим за ходом выборов и готовы обеспечить их честность и прозрачность.» — отметил Александр Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.