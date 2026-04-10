В Мытищах обсудили развитие школ в рамках проекта «Производительность труда»

Окружное совещание по вопросам развития образования прошло 9 апреля в школе № 3 имени Б.А. Феофанова в Мытищах. Эксперты и представители власти из регионов Центрального федерального округа обсудили внедрение современных управленческих решений в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи рассмотрели вопросы внедрения готовых методик по оптимизации процессов в образовательных организациях. Они проанализировали действующие практики, оценили их преимущества и недостатки, а также подвели промежуточные итоги работы.

«Участники обсудили внедрение готовых методик по оптимизации конкретных процессов на базе образовательных организаций, ключевые плюсы и минусы существующих практик, проанализировали достигнутые результаты и сформировали планы на 2027–2030 годы», — отметил руководитель отраслевого центра компетенций Министерства просвещения Российской Федерации Алексей Комаров.

Представители школы № 3 поделились опытом организации образовательного пространства и создания эффективной воспитательной среды. Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик подчеркнула, что в федеральном проекте участвуют все школы муниципалитета.

В рамках совещания также подписали несколько трехсторонних соглашений с регионами Центрального федерального округа о внедрении так называемых коробочных решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.