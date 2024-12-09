В Мытищах к учебному году обновили инфраструктуру гимназии № 17

Кроме строительства новых объектов, основным вниманием в народной программе ЕР также является модернизация устаревшей инфраструктуры уже имеющихся образовательных учреждений. К началу учебного года в городском округе Мытищи завершился капитальный ремонт образовательных учреждений. Оценка объектов проводилась при участии председателя совета депутатов городского округа Мытищи Андрея Гореликова, сообщает пресс-служба председателя.

В гимназии № 17 в летний период были заменены инженерные системы — канализация, холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также конвертора, подключены новые батареи, выполнена гидроизоляции пристройки. Проведены работы по осушению подвала.

Отремонтировано 1 600 квадратных метров кровли, обновлен фасад, входная группа, частично заменены оконные блоки и 10 санузлов. В малом спортивном зале проведен ремонт и выполнена гидроизоляция полов. Изменения коснулись и прилегающей территории — здесь уложили асфальт и установили новое освещение.

«Поскольку в гимназии нужно выполнить еще много работ, обновление продолжится в 2025 году без остановки образовательного процесса», — сообщил Андрей Гореликов.

Завершение капитального ремонта образовательных учреждений к началу учебного года — это не только результат эффективной работы строительных организаций, но и показатель заботы о будущем поколении. Это инвестиции в качество образования и создание условий для развития потенциала юных жителей Мытищ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.