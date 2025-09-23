В Мытищах 27 сентября высадят деревья на акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В рамках прошедших двух ежегодных осенних акций по посадке деревьев «День в лесу. Сохраним лес вместе», ставших частью масштабной федеральной инициативы «Сохраним лес» , в городском округе уже высажены клены и сирень в ЖК «Императорские Мытищи», а также тополя и яблони на территории новой Пироговской школы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В предстоящие выходные сразу на нескольких площадках пройдет заключительный этап осенней акции этого года. Приглашаем всех желающих присоединиться и внести свой вклад в зеленое будущее нашего округа, чистый воздух, уютные дворы и красивые улицы.

Акция пройдет 27 сентября по следующим адресам:

9:00 — мкр. Дружба, у библиотеки № 4 (ул. 4-я Парковая, д. 20);

10:00 — г. Мытищи, набережная р. Яузы (ул. Мира, стр. 1Б);

11:00 — г. Мытищи, сквер на ул. Воронина (в районе д. 6);

12:00 — г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 28А (внутридворовая территория);

12:00 — г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 28А (бульвар).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.