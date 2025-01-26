В МВД предложили бороться с контентом блогеров-нарушителей ПДД

Министерство внутренних дел РФ разработало стратегию по борьбе с негативным контентом, создаваемым блогерами, нарушающими правила дорожного движения. В рамках стратегии были подготовлены рекомендации по созданию специальных видеоматериалов, сообщает ТАСС .

Согласно обзору Национального центра безопасности дорожного движения, ограничения, направленные на блокировку негативного видеоконтента, имеют лишь временный эффект (блогеры обычно создают новые аккаунты).

В связи с этим необходимо создание и распространение в Сети видеоматериалов, которые помогут снизить влияние деструктивной информации на пользователей и предотвратить противоправное поведение на дорогах.

По мнению специалистов МВД, специальные видеоматериалы окажут психологический эффект на пользователя интернета, воздействуя на эмоциональную память. Для этого в ведомстве рекомендуют использовать в видео объемное и живое изображение, звуковое сопровождение кадра, а также учитывать психологию цвета.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ не будет запрещать водителям использовать гаджеты, перекусывать, пить кофе и курить электронные сигареты за рулем.