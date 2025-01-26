В МВД предложили бороться с контентом блогеров-нарушителей ПДД
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Министерство внутренних дел РФ разработало стратегию по борьбе с негативным контентом, создаваемым блогерами, нарушающими правила дорожного движения. В рамках стратегии были подготовлены рекомендации по созданию специальных видеоматериалов, сообщает ТАСС.
Согласно обзору Национального центра безопасности дорожного движения, ограничения, направленные на блокировку негативного видеоконтента, имеют лишь временный эффект (блогеры обычно создают новые аккаунты).
В связи с этим необходимо создание и распространение в Сети видеоматериалов, которые помогут снизить влияние деструктивной информации на пользователей и предотвратить противоправное поведение на дорогах.
По мнению специалистов МВД, специальные видеоматериалы окажут психологический эффект на пользователя интернета, воздействуя на эмоциональную память. Для этого в ведомстве рекомендуют использовать в видео объемное и живое изображение, звуковое сопровождение кадра, а также учитывать психологию цвета.
Ранее стало известно, что Минтранс РФ не будет запрещать водителям использовать гаджеты, перекусывать, пить кофе и курить электронные сигареты за рулем.