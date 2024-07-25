сегодня в 14:39

В МТС опровергли сбой в работе мобильной связи

Сеть мобильной связи МТС работает в штатном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службе оператора.

Все сервисы и услуги компании также работают корректно.

Ранее на сайте Downdetector пользователи пожаловались на общий сбой сети. В основном жалобы шли из Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. Еще были жалобы на сбой мобильного приложения.

Кроме того, пользователи отметили сбой в работе мобильной и web-версии приложения Discord. Основная часть жалоб пришла на сайт из Московского региона, Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского края, Якутии.