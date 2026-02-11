В Можайском округе волонтерский отряд пополнился новыми участниками

В Можайском округе 10 февраля заместитель главы округа Елена Заболотная и начальник управления образования Светлана Катальникова встретились с волонтерами и передали им 50 килограммов парафина для изготовления окопных свечей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе продолжается развитие волонтерского движения. 10 февраля заместитель главы округа Елена Заболотная и начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова встретились с активными добровольцами Артуром Евглевским и Владиславом Свирченковым.

Волонтерам передали 50 килограммов парафина для изготовления окопных свечей, которые отправят защитникам. Артур и Влад создали свой отряд, вдохновившись повестью «Тимур и его команда», и помогают ветеранам и семьям мобилизованных в своем поселке. Недавно к их команде присоединились еще два участника.

В ближайшее время Артур и Влад впервые посетят госпиталь в Краснознаменске, чтобы поддержать бойцов и передать им слова благодарности от земляков.

Заместитель главы округа Елена Заболотная отметила, что такие инициативы способствуют развитию взаимопомощи и единства в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.