В Можайском округе установили мемориальную доску памяти писателя Бориса Пильняка

В честь празднования 130-летия со дня рождения писателя Бориса Пильняка в Можайском округе проводят памятные мероприятия. Так, например, там установили мемориальную доску памяти писателя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Борис Пильняк родился 11 октября 1894 года и первые 10 лет своей жизни прожил в Можайске, писать начал с 9 лет, а в некоторых своих произведения воспроизводит город детства в мельчайших подробностях. Пильняк погиб на полигоне «Коммунарка» в апреле 1938 — его расстреляли по обвинению в шпионаже на Японию. Был реабилитирован в 1956 году.

В рамках празднования памятной даты была установлена мемориальная доска в деревне Кукарино на улице, носящей имя писателя, силами депутатов Совета депутатов Можайского округа — Василием Овчинниковым и Михаил Валутовым.

В этот же день в Можайской библиотеке проходили «Пильняковские чтения», где побывал и Василий Овчинников, рассказал о установке мемориальной доски и послушал доклады краеведов о изучении жизни самого Бориса Пильняка и его друзей и родных. Поднимались разные темы: от различных воплощений образа графа Уварова в произведениях Бориса до поисков точного местонахождения дома амбулатории, где жил и работал ветеринарным врачом отец Пильняка — Андрей Вогау.

Отметим, что дом ветеринарной амбулатории до сих пор сохранился в Можайске в первозданном виде с начала 20 века, теперь уже в виде жилого дома, по адресу Коммунистическая улица, дом 54.

Отдельно в выставочном отделе Можайского КДЦ сейчас проходит художественная выставка, посвященная работам художников по произведениям Бориса Пильняка «Писатель и художники». Каждый желающий может оценить работы 15 художников о Можайске, каким его видел писатель — до 17 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.