В Можайском округе работают 11 современных образовательных центров «Точка роста»

Более 2700 школьников Можайского округа получают углубленные знания по ключевым дисциплинам в современных образовательных центрах «Точка роста». Всего в округе, включая как городские, так и сельские школы, в рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Молодежь и дети» работают одиннадцать таких центров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Точки роста» — это сеть центров цифрового и гуманитарного профилей, где ученики с 5 по 11 класс могут развивать свои способности по естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям. Среди популярных направлений — физика, химия, биология, технология, а также основы безопасности и защиты Родины. Особенно популярны у школьников занятия по роботехнике и информатике.

Ярким примером успешной работы центра может служить гимназия № 4. В ее втором корпусе на улице Александра Триполитова кипит жизнь после основных уроков. Здесь, под руководством опытного педагога Анны Аршиновой, школьники осваивают современные IT-специальностям. Если раньше они изучали языки программирования, то сегодня уже пишут собственные алгоритмы, чтобы «оживить» роботов. Как отмечает учитель, такая внеурочная деятельность положительно сказывается и на успехах детей по основному предмету — математике.

«Точка роста» в школе № 2 позволяет более чем сотне учащихся углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику. Для исследований и проектной работы здесь есть все необходимое: цифровые микроскопы, 3D-принтер, учебный робот-манипулятор, современные датчики и измерительные приборы.

Программа по созданию «Точек роста» реализуется Министерством просвещения РФ с 2019 года. Их главная задача — обеспечить равный доступ к современному образованию для детей независимо от их места жительства, раскрыть их таланты и подготовить к будущим профессиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.