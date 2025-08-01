В Можайском округе проводится повторная обработка территорий от борщевика

В рамках контракта уже была произведена обработка 3 870 га земель муниципальной и неразграниченной собственности. Сейчас специалисты ведут повторную обработку этих же площадей. Это позволяет надежно бороться с опасным растением и дает больший эффект, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обработка проводится химическим и механическим способом. Борщевик вручную или с помощью специализированной техники окашивают на территориях, где невозможен другой вид борьбы с растением, например, на участках в зоне санитарной охраны вблизи рек и Можайского водохранилища.

Надежно уничтожает борщевик специальный состав — его распыляют на листья. Он вызывает гибель корневой системы растения. Чаще всего используется ручной способ — он удобен на местности, где не проедет техника. В этом случае десант рабочих с ранцевыми распылителями обрабатывает места произрастания борщевика.

«Наша организация уже не первый год работает на территории Можайского округа. Все специалисты знают свое дело и соблюдают правила безопасности при обработке опасного растения. Состав, который мы используем — сертифицирован и показал высокую надежность», — подчеркнул заместитель генерального директора подрядной организации «Юнити плюс» Игорь Барабан.

Дополнительно идет работа и по обращениям жителей — уже произведена обработка от борщевика более 400 га. Также особое внимание уделяется социально-значимым объектам.

Обратиться к специалистам можно по телефону горячей линии: 8(496)384-22-20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.