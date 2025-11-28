сегодня в 14:40

В Можайском округе очищено более 200 га леса от погибших и больных деревьев

На территории Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» под Можайском в настоящее время проводятся выборочные санитарные рубки. Из запланированных 9,7 га специалисты очистили от погибших и больных деревьев 4 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году на территории филиала от неликвидной древесины очищено 216,2 га леса. Сплошной санитарной рубкой убрано 21,2 га, а выборочной — 63,8 га.

На участках, где насаждения вырубают полностью, весной лесничие подготовят почву и высадят новые деревья.

«Данные работы направлены на улучшение санитарного состояния лесов, предотвращение распространения вредных организмов и снижение пожарной опасности. Вырубку начинают только после лесопатологического обследования, на котором специалисты оценивают состояние деревьев и их жизнеспособность», — подчеркнул заместитель директора Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Павел Дмитриев.

