В Можайске студент, оставшийся без попечения родителей, получил жилищный сертификат

В Можайском городском округе сертификат на приобретение собственного жилья получил студент университета спорта и туризма, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Сертификат Даниилу вручил Глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он поздравил молодого человека с такой важной вехой в его жизни.

Студент Московского государственного университета спорта и туризма собирается приобрести квартиру вблизи места своей учебы. Благодаря государственному жилищному сертификату у него есть такая возможность.

Однократное получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность производится за счет средств бюджета Московской области.

Отметим, что в этом году 22 молодых человека, оставшихся без попечения родителей, получают свое жилье. Получение сертификата остается более популярным. Так, только три человека предпочли получить ключи от полностью благоустроенной квартиры, а девятнадцать выбрали сертификаты.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.