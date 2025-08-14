В Можайске ликвидировали порядка 100 несанкционированных свалок

Благодаря выделению целевой субвенции комитетом лесного хозяйства Московской области, администрация Можайского муниципального округа ведет планомерную работу по очистке от мусора береговых линий водоемов и лесных массивов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За эти 4 года удалось достичь значимых результатов, силами административных ресурсов было ликвидировано порядка 100 несанкционированных свалок и вывезено более 10 000 кубических метров мусора.

Особое внимание во время уборки мусора уделяется берегам наших рек. Значительная часть таких мероприятий проходила в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», к которой активно присоединялись неравнодушные жители округа и волонтеры.

«Чистота наших лесов, рек и водохранилища– это наше общее достояние и ответственность. Администрация Можайского муниципального округа продолжит работу по ликвидации несанкционированных свалок. Дорогие жители и гости можайской земли, во время отдыха на природе соблюдайте чистоту и подавайте правильный пример подрастающему поколению», — сказала заместитель начальника отдела сельского хозяйства и экологии Светлана Филиппова.

Недавно в Можайском округе прошла экологическая акция по уборке берега Можайского водохранилища у деревни Криушино. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Вода России». Участники, включая сотрудников окружной администрации, собрали порядка 1,5 кубометров бытового мусора. Акция не только улучшает экологию, но и привлекает внимание к проблеме загрязнения водоемов. Можайский округ, обладающий значительными водными ресурсами, регулярно поддерживает эту важную инициативу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.