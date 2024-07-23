В МОЦОМД Люберец установят в этом году шесть новых лифтов

В Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы в текущем году установят шесть новых лифтовых кабин, две из них уже заработали на днях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) были приняты в эксплуатацию 2 лифта: в стационарном отделении №2 детской больницы и в детской поликлинике №2. Запланирована замена еще четырех лифтов, выработавших свой ресурс: 1 - в стационаре №1 роддома, 1 - в детской поликлинике №2 и 2 - в детской больнице.

«Замена лифтового оборудования в нашем центре - важное событие, которое значительно улучшит доступность и удобство перемещения для пациентов и медиков. Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. Работы планируем завершить до конца текущего года. Постараемся сделать все возможное для того, чтобы пациенты не испытывали неудобств во время ремонта», - отметила главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Специалисты приступили к демонтажу оставшегося лифтового оборудования. После чего, все новые лифты по мере готовности будут введены в эксплуатацию. Кабины их сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, и оснащены системами повышенной точности остановки, с бесшумным ходом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.