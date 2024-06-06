В Мособлдуме рассказали о правилах обращения с огнем в лесу

Есть определенные правила, которые нужно соблюдать в лесу, чтобы избежать возникновения пожаров. Важно быть осторожными при обращении с огнем, заявил РИАМО председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«При проведении пикников убедитесь, что огонь находится на безопасном расстоянии от сухой растительности и деревьев. Всегда имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой для тушения возможных искр», — рассказал Шапкин.

Также нельзя выбрасывать окурки, оставлять емкости от легковоспламеняющихся жидкостей, бутылки и осколки и устраивать пал травы. После отдыха нужно затушить огонь (залить водой или закидать землей) и закрыть место кострища дерном. Даже легкий ветерок может разжечь огонь заново. Говорить о том, что костер полностью потушен можно после того, как он остыл. Ни в коем случае нельзя оставлять горящий костер без присмотра.

«Берите с собой на загородный отдых мангалы и разводите огонь в них. При отсутствии мангала подготовьте место для костра — снимите дерн с места предполагаемого кострища, разложите его по периметру очищенного места вниз травой, разводите огонь внутри подготовленного кострища», — проинструктировал Шапкин.

Если человек заметил возгорание деревьев или травы, нужно немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.