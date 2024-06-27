В Мособлдуме рассказали о достижениях законотворческой работы для ветеранов СВО

В первую очередь, это касается поддержки героев СВО и их семей.

«Это поручение президента, и наш долг, как людей, которым жители доверили представлять свои интересы», — сказал Брынцалов.

В частности, в Подмосковье распространили на участников спецоперации действие льготы по социальной газификации.

«Мы с вами стали первым регионом, который ввел квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Этот закон помогает нашим защитникам по возвращении домой найти работу», — добавил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в качестве наставника с участниками президентской программы «Время героев». Это специальная кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.

«Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. <…> Уверен, что у вас все получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент, — ответственность», — отметил Воробьев.