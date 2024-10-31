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В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за октябрь

Заседание по работы фракции «Единая Россия» за октябрь в Мособлдуме прошло 31 октября под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В октябре 2024 года депутатами фракции было проведено более 800 различных мероприятий в городских округах Подмосковья. Основным направлением по-прежнему является поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«Работа в контексте специальной военной операции находится в центре внимания нашей повседневной работы. В течение месяца депутатами „Единой России“ было проведено порядка 60 мероприятий, организованы встречи со 193 семьями военнослужащих», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В ходе встреч с семьями в адрес депутатов поступило 72 вопроса, из них большая часть уже решена положительно.

«Вопросы касались материальной и социальной поддержки, гуманитарной помощи, а также юридической, финансовой и бытовой», — сказал Брынцалов.

Он также добавил, что в октябре не останавливалась работа и по сбору гуманитарной помощи фронту. За отчетный период депутаты фракции в Мособлдуме отправили порядка 11 тонн различных гуманитарных грузов.

Так, Эдуард Живцов приобрел автозапчасти, хозтовары, обмундирование, медикаменты, средства гигиены. Павел Максимович — автомобиль УАЗ, медикаменты, а также оказал помощь семьям военнослужащих. Денис Перепелицын закупил спецоборудование.

По словам Игоря Брынцалова, еще одним важным направлением в работе фракции является контроль реализации мероприятий госпрограмм Московской области.

«В октябре работа велась по трем направлениям: контроль строительства и ремонта автомобильных дорог, контроль ремонта подъездов МКД и капитального ремонта объектов здравоохранения. Всего проведено свыше 160 контрольных мероприятий. В основе этой работы — выполнение наказов жителей, вошедших в народную программу „Единой России“, — сказал Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.