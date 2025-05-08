В «Мослифте» опровергли запрет на пользование лифтами 9 мая в Москве

В Сети распространилась информация, что якобы «Мослифт» запретил москвичам и гостям столицы пользоваться лифтами в многоквартирных домах 9 мая в период с 09:00 до 13:00 из-за возможных перебоев мобильной связи. В компании отреагировали на публикации и назвали их фейками, пишет «Подъем» .

Сотрудники «Мослифта» очень удивились распространившейся в Сети информации, так как такого запрета в принципе не может быть. Каждый лифт оснащен автономной связью, которая не связана с мобильным интернетом.

«У нас автономная связь в каждом лифте, связь с диспетчером, который находится непосредственно в этом районе. Нажимаете кнопочку вызова в лифте, и с вами связывается диспетчер, может быть, не сразу, а через несколько секунд, но он свяжется. Это первое. Второе, про то, что не пользоваться лифтом — у нас такой информации нет, если бы она была, мы бы однозначно знали про это. Это какие-то фейки», — прокомментировали ситуацию в компании.

Жителям Москвы и гостям столицы порекомендовали не обращать внимание на подобного рода сообщения, а доверять только той информации, которая поступает из официальных источников.

Пользуясь случаем, «Мослифт» поздравил россиян с наступающим Днем Победы. Гражданам страны пожелали мира и добра.