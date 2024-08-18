В Москву вылетел рейс с застрявшими в Хургаде россиянами

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву, сообщает РИА Новости .

«Рейс вылетел в 6 утра. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании. Туроператоры информируют туристов по мере необходимости», — сказала Ломидзе.

Ранее стало известно, что россияне застряли в аэропорту египетской Хургады, более 10 часов ожидая своего рейса в Москву. Изначально вылет был назначен на 17 августа в 17:00.

При этом сотрудники египетского аэропорта не обеспечили российских граждан горячей едой и водой.