В Москве жителя Твери оштрафовали на 400 тыс. рублей за призывы к терроризму

2-й Западный окружной военный суд назначил 400 тыс. рублей штрафа жителю Твери Андрею Антонову, разместившему в одном из Telegram-каналов комментарии, оправдывающие атаки БПЛА, совершенные на территории Тверской области, в форме пожелания совершения таких атак на ведомственные здания МВД России по Тверской области, пишет ТАСС .

Подсудимый раскаялся в содеянном, публично в суде принес извинения за свои действия.

Отмечается, что 37-летний кладовщик из Твери разместил в марте 2025 года под видеозаписью атак БПЛА комментарии. По его словам, он «испытывал обиду на сотрудников МВД России за ненадлежащее исполнение обязанностей при расследовании квартирной кражи», совершенной в его жилище в 2007 году.

При этом, на вопрос суда о том, обращался ли подсудимый в установленном законом порядке с жалобой на бездействия полиции, он ответил отрицательно.

Ранее Западным межрегиональным управлением Следственного комитета на транспорте было предъявлено обвинение 17-летнему жителю Москвы, который под влиянием украинских кураторов поджег релейный шкаф.

