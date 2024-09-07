В Москве завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

В столице завершился первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Победителями стали 1 133 250 человек, из них 1 122 000 в основном розыгрыше и 11 250 — в дополнительном. Они выиграли 1, 3 или 5 тыс. призовых баллов.

В розыгрыше баллов принимали участие москвичи, которые до 20:00 6 сентября дистанционно отдали свой голос на портале mos.ru или на избирательных участках с помощью терминалов.

Один балл равен 1 рублю. Горожане могут их обменять на покупки у партнеров акции. Речь идет об оплате чеков в кафе и ресторанах, покупках в торговых сетях и магазинах, а также походах в театры и музеи.

Победителям разошлют СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше. Для получения призовых баллов необходимо активировать специальный код на сайте программы «Миллион призов». Промокод действителен до 15 декабря текущего года включительно.

Более подробную информацию об условиях участия, порядке и сроках проведения акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» жители столицы могут узнать на сайте.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в Мосгордуму 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино. В настоящее время уже проголосовали более 2 млн горожан. Москвичи могут отдать свой голос на избирательных участках с 08:00 до 20:00 или дистанционно по ссылке.