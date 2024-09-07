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Более 2 млн человек проголосовали на выборах депутатов в Москве

Свыше 2 млн москвичей уже отдали свой голос на проходящих в столице выборах депутатов. Голосование завершится завтра в 20:00, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Голосование продолжается в штатном режиме. Жители Москвы могут проголосовать на избирательных участках или дистанционно по ссылке. Сделать свой выбор нужно до 20:00 воскресенья.

Ранее президент России Владимир Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах в Мосгордуму.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.