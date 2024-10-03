В Москве завершают работы возле причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион»

В Москве завершают благоустройство рядом с причалами «Кутузовский» и «Сити-Багратион», которые предназначены для регулярного речного транспорта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города .

«В настоящее время работы вышли на финишную прямую — они выполнены на 95%», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, добавив, что полностью их завершат в октябре.

Пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив «Москвы-Сити». Работы были направлены на создание удобных подходов к причалам для пассажиров. Специалисты также обустраивали здесь комфортное пространство для отдыха.

В результате была проложена кабельная канализация, обновлено покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона, который также был благоустроен, проложены дорожки с экологическим покрытием на месте тропинок около причала «Кутузовский».

Также специалисты уложили асфальтовое покрытие на проезжей части набережной Тараса Шевченко. Недалеко от причала «Кутузовский» возвели новую спортивную площадку. В зоне работ были сохранены все зеленые насаждения.

Сейчас специалисты завершают обустройство газона и цветников. В районе причалов планируют установить более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров, а также высадить более 50 деревьев и порядка 400 кустарников.

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