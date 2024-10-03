Более 1,1 тысячи памятников промоют в Москве в преддверии холодов

Перед наступлением холодов специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку свыше 1,1 тыс. памятников в столице. Она будет последней в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, столичные монументы регулярно промывают с апреля по октябрь. Работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, его моют каждые две недели.

Промывку осуществляют только при плюсовой температуре. Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния.

«Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, позволяющими эффективно удалять солевые разводы», — отметил Бирюков.

В начале работ специалисты проверяют наличие повреждений и ржавчины. Затем монумент промывают водой, после чего наносят вспененный раствор, который спустя 10 минут смывают сильным напором воды.

Бирюков отметил, что особое внимание уделяют очистке скульптур, которые состоят из множества деталей. Каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.

Все средства, применяемые в ходе работ, бережно воздействуют на поверхности. Они безопасны для окружающей среды. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.