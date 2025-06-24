В Москве запустили свадебные туры в столицу КНДР за полмиллиона рублей
Москвичам предлагают отправиться в свадебные туры в Пхеньян за 530 тыс. рублей, сообщает Москвич Mag.
В стоимость тура входят перелет или поезд, проживание на пляжном курорте Расон, оформление виз. Также предлагается провести церемонию бракосочетания в лучших традициях КНДР.
Еще программа включает в себя фотосессию на фоне памятников Пхеньяна и экскурсии по достопримечательностям.
На выбор предлагается 2 маршрута: через Хабаровск до Пхеньяна на поезде или через Владивосток до Пхеньяна на самолете.
Ранее американскому миллиардеру Джеффу Безосу пришлось выбрать другую локацию в Венеции для проведения свадебного торжества. Он перенес церемонию в другой район города из-за протестов местных жителей.