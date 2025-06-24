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В Москве запустили свадебные туры в столицу КНДР за полмиллиона рублей

Москвичам предлагают отправиться в свадебные туры в Пхеньян за 530 тыс. рублей, сообщает Москвич Mag .

В стоимость тура входят перелет или поезд, проживание на пляжном курорте Расон, оформление виз. Также предлагается провести церемонию бракосочетания в лучших традициях КНДР.

Еще программа включает в себя фотосессию на фоне памятников Пхеньяна и экскурсии по достопримечательностям.

На выбор предлагается 2 маршрута: через Хабаровск до Пхеньяна на поезде или через Владивосток до Пхеньяна на самолете.

Ранее американскому миллиардеру Джеффу Безосу пришлось выбрать другую локацию в Венеции для проведения свадебного торжества. Он перенес церемонию в другой район города из-за протестов местных жителей.