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В Москве запущены более 90 цифровых проектов с искусственным интеллектом

В российской столице работает более 90 цифровых проектов, в которых используется искусственный интеллект. Среди них есть медицинские ИИ-разработки, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник Общегородского контакт-центра, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На протяжении следующих трех лет в столице будут активно проводить цифровую трансформацию. Ее цель — сделать процесс предоставления услуг качественнее и доступнее.

Помимо этого, возникла необходимость сделать процесс управления мегаполисом более эффективным. На эти задачи также выделены деньги из бюджета.

Существуют несколько направлений, которые находятся в приоритете. Первое — улучшение единой цифровой платформы здравоохранения ЕМИАС. Второе — совершенствование возможностей «Московской электронной школы», в частности, системы «Цифровой учитель».

Ранее руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что всегда ищутся новые технологии для цифровизации в строительной сфере. В 2024 году центр компетенций цифровизации строительства участвовал в «Технологическом конкурсе» в качестве заказчика.