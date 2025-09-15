В Москве запретили инструкции по угонам и взрывам автомобилей
Фото - © Pixabay.com
Суд в Москве запретил распространять инструкции по угону и подрыву автомобилей. Ранее интернет-пользователи могли без регистрации найти сайты, на которых планы по совершению таких преступлений описывались в подробностях и на русском языке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на изученные материалы дела.
По данным канала, соответствующее решение вынес Бабушкинский районный суд столицы. В постановлении инстанции говорится, что из-за свободного распространения и использования указанных инструкций появлялись предпосылки к подготовке и совершению преступлений, в том числе действий террористической направленности.
Решение московского суда подлежит немедленному исполнению.
Ранее сайт по найму киллера перестал работать в Москве по решению суда. До этого столичный суд также запретил порно со священниками и монахинями.
