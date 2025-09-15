В Москве запретили инструкции по угонам и взрывам автомобилей

В Москве официально запретили распространять инструкции по угонам и взрывам авто

Суд в Москве запретил распространять инструкции по угону и подрыву автомобилей. Ранее интернет-пользователи могли без регистрации найти сайты, на которых планы по совершению таких преступлений описывались в подробностях и на русском языке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на изученные материалы дела.

По данным канала, соответствующее решение вынес Бабушкинский районный суд столицы. В постановлении инстанции говорится, что из-за свободного распространения и использования указанных инструкций появлялись предпосылки к подготовке и совершению преступлений, в том числе действий террористической направленности.

Решение московского суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сайт по найму киллера перестал работать в Москве по решению суда. До этого столичный суд также запретил порно со священниками и монахинями.



