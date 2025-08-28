Суд в Москве запретил порно со священниками и монахинями

Преображенский районный суд в конце июля принял решение по заявлению прокуратуры о блокировке интернет-страниц с порнографией, где главные герои предстают перед зрителями в образах священников и монахинь. Надзорный орган выявил три сайта, где размещались видеоматериалы сексуального характера с участием актеров, изображающих представителей духовенства, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Проверка показала, что на обнаруженных ресурсах отсутствовали возрастные ограничения, что могло негативно повлиять на психологическое развитие несовершеннолетних. По данным суда, в роликах использовались церковная атрибутика и религиозные символы в непристойном контексте.

На момент судебного разбирательства две из трех указанных страниц уже были недоступны. На оставшейся странице содержался видеоролик, в котором актер в облачении католического священника вступал в интимную связь с женщиной.

По мнению суда, материал содержал оскорбительный для верующих контент. В постановлении отмечается, что подобные видеоролики не подпадают под защиту свободы слова и мнения в демократическом обществе.