В Москве зафиксировали сильные порывы ветра свыше 15 м/с

сегодня в 17:40

В ближайшие часы ветер может усилиться еще больше.

Москвичам посоветовали быть предельно внимательными на улице в непогоду. Им рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

В пятницу на столицу обрушился циклон «Мартина». Он принес ливень, снег, штормовой ветер и гололедицу.

Синоптики спрогнозировали, что из-за циклона в столице 1 ноября ветер будет северо-западный, от 7 до 12 м/с. Местами он усилится до 15-20 м/с.