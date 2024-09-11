В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ после атаки дронов

В Москве задержали предполагаемого наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им оказался приезжий из Узбекистана, сообщает Mash .

За несколько дней до массированной атаки украинских дронов он делал фото военкомата Люберец и ряда административных зданий в Москве и области. Снимки были найдены в его телефоне.

Во время допроса он рассказал, что фото и видео отправлял некоему Раджабу М. через мессенджеры. За это ему должны были выплатить определенную сумму денег.

В ночь на 10 сентября украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.

Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.