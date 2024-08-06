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В Москве задержали итальянца, запустившего беспилотник над парком «Зарядье»

Сотрудники полиции задержали гражданина Италии, который запустил беспилотник в парке «Зарядье» в центре Москвы. По словам мужчины, он лишь хотел снять живописные виды, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне днем. Полицейские заметили дрон, который несколько раз пролетел в небе в районе Варварки. Оператором БПЛА оказался 21-летний итальянец Франко Эзинель, работающий бортпроводником в авиакомпании Emirates.

По словам иностранца, он лишь планировал поснимать живописные виды вблизи Кремля и не знал о действующем запрете на полеты беспилотников над Москвой.

Правоохранительные органы завели на гражданина Италии административное дело по статье 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» и изъяли беспилотник.