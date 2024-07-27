В Москве за 13 лет привели в порядок свыше 1 тыс скверов и парков

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков и скверов, начиная с 2011 года. По его словам, за это время в Москве привели в порядок и создали с нуля более 1 тыс. таких объектов, сообщает «Бриф24» .

Многие общественные пространства появились на месте заброшенных территорий, добавил градоначальник.

Так, в 2023 году открылись парк в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках и зеленое пространство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, расположенных в районах Орехово-Борисово Южном и Зябликово.

Кроме того, оборудовали многофункциональный сквер у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и парк отдыха «Захарьинские пруды» в Щербинке.

В данный момент работы идут на месте пустыря в Ново-Переделкине — там появится спорткластер. Еще в этом году пройдет благоустройство территории у реки Навершки в Очаково-Матвеевском, а около Тимирязевского парка в Коптеве разобьют «Вишневый сад».