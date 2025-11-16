В Москве выпало рекордное количество осадков для 15 ноября

В Москве выпало рекордное для 15 ноября за более чем 90 лет количество осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

За ночь выпали 13 миллиметров осадков, а днем еще 4 миллиметра.

Всего за сутки выпало 17 миллиметров осадков, что на 0,2 миллиметра больше, чем было у прежнего рекордсмена: 15 ноября 1931 года.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 и 16 ноября будут дождь, снег, гололедица. Температура воздуха будет опускаться до одного градуса мороза.

Ночью 15 ноября в Москве выпал первый снег, который продолжал выпадать в течение дня. «Роскосмос» показал кадры, как через российскую столицу проходил циклон, принесший снежные тучи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.