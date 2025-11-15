сегодня в 15:53

Снег и гололедица будут в Москве 15-16 ноября

15 и 16 ноября в Москве будут дождь и снег. Вечером температура воздуха может опускаться до одного градуса мороза, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Из-за особенностей погоды может появиться гололедица.

Службы города следят за состоянием улиц и дорог. Организовываются регламентные работы, которые соответствуют условиям погоды.

Пешеходам порекомендовали проявлять аккуратность во время передвижений по дороге. Автомобилистам посоветовали ездить на большей дистанции от других машин и не превышать скорость.

