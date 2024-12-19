В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности погоды из-за гололеда

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя, гололеда и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Период предупреждения продлится с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря. Синоптики спрогнозировали, что местами в столице в этот период ожидаются ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

Между тем в Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится с 18 часов 19 декабря до 18 часов 20 декабря. В этот период в области также прогнозируются ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде. «Оранжевый» — это третий уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее стало известно, что «алмазная пыль» появилась в небе Московского региона из-за 20-градусных морозов. Она представляет собой ледяные иглы и снежные кристаллы.