«Алмазная пыль» появилась в небе Московского региона из-за 20-градусных морозов

Ледяные иглы и снежные кристаллы видели минувшей ночью из-за 20-градусных холодов в Московской области. Такие явления называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Ночью 19 декабря в Москве и области была почти безоблачная погода. Температура воздуха упала ниже минус 20 градусов.

Из-за этого на небе заметили необычное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы. Они представляют собой твердые осадки, которые «выпадают» из перистых облаков в форме небольших кристаллов льда и «летают» в воздухе. При наличии исходящего от фонарей освещения или луны они сверкают.

Ранее синоптик Леус заявил, что первые 20-градусные морозы ударили в Московском регионе.