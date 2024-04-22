В Москве впервые пройдет межрегиональный форум молодежных СМИ

Форум молодежных СМИ пройдет в Москве с 8 по 11 августа

Форум Центрального федерального округа «МедиаДвиж» впервые пройдет в Москве с 8 по 11 августа. Заявки принимают онлайн до 8 июня, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Событие будет интересно как опытным специалистам, так и тем, кто только делает первые шаги в этой области. Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с известными экспертами», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что заявки для участия принимают онлайн до 8 июня. Форум объединит около 1 тыс. представителей молодежных и студенческих СМИ в возрасте от 18 до 35 лет.

Молодые специалисты смогут не только усовершенствовать навыки работы с информацией, но и найти единомышленников, чтобы вместе создать что-то новое. Обучение будет проводиться на тематических площадках «Медиаграмотность», «Личный бренд», «Медиа будущего» и др.

Участники форума познакомятся с Москвой, которая в текущем году является молодежной столицей России. Знакомство пройдет в формате масштабного медиаквеста, объединившего посещение столичных достопримечательностей, а также подготовку контента прямо с места событий.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут творческие мастер-классы, неформальное общение, выступления известных артистов, зарядки со спортсменами, участие в гуманитарных акциях и др.

Организатором форума «МедиаДвиж» выступает проект «Молодежь Москвы» столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Форум входит в линейку мероприятий «Росмолодежь.События».