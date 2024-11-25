В Москве возбудили уголовное дело на блогера Варламова*
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В отношении 40-летнего журналиста и блогера Ильи Варламова* возбуждено уголовное дело по материалам проверки столичной прокуратуры, сообщает пресс-служба госоргана.
На Варламова*, который проживает за границей, возбуждено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Согласно статье, журналиста обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.
Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Варламов* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, он продолжил распространять информацию в Сети без соответствующей маркировки.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.