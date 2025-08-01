В Москве уволили официанта ресторана украинской кухни. Он дал мусульманам сало

Официанта московского ресторана украинской кухни «Тарас Бульба» уволили из-за того, что он принес мусульманам сало, утверждает его мать. По ее словам, сын не имел никакого злого умысла — в этом заведении часто дают бесплатное угощение перед заказом, сообщает «Подъем» .

Утверждается, что ситуация произошла в корчме в Южном Бутово. По словам родительницы экс-официанта, в ресторане часто угощают гостей шотами и салом, поскольку «это корчма все-таки, сало там вообще доминирует».

В тот рабочий день никто не предупредил парня, что он будет накрывать на стол именно мусульманам. По словам матери уволенного сотрудника, гости также выглядели абсолютно стандартно и пришли в обычной одежде. Сотрудник принес им «комплимент от повара» — сало, однако после этого «начался ад».

«Он просто сделал то, что он делает всегда: он пришел, обслужил столик, и они стали кричать вслед: это свинина! Он подошел, ответил, что это сало, это комплимент от повара. И там начался ад. Они кричали, звали директора, вообще, вели себя вызывающе», — вспомнила родительница уволенного работника.

Женщина добавила, что официант никого не хотел обидеть, но у него все равно потребовали извинений. По словам матери, после таких требований сын сказал: «раз так, то до свидания».

«Психанул-то больше он, конечно, под конец, но я думаю, что правильно сделал, потому что в такой обстановке находиться не очень-то приятно», — заступилась женщина.

Мама экс-официанта пояснила, что не хочет от его бывшего работодателя ни извинений, ни компенсаций, и не намерена провоцировать «религиозную войну».

«Хозяин испугался, мой сын не сориентировался. Вот такие конфликты возможны», — добавила она.

В московском ресторане «Тарас Бульба» пока не комментировали ситуацию.