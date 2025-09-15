В Москве увеличили скорость интернета в одном из самых высоких жилых комплексов Европы

Жители и гости комплекса «Город столиц» в Москва-Сити получили доступ к еще более стабильному и быстрому мобильному интернету. Теперь скорость в небоскребах «Москва» и «Санкт-Петербург» достигает 100 Мбит/с, передает пресс-служба оператора «МегаФон».

Инженеры добавили поддержку высокочастотных диапазонов 4G, чтобы жители апартаментов «Город столиц» с большим комфортом могли работать удаленно, смотреть фильмы в высоком качестве или участвовать в видеоконференциях. Директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай отметил, что трафик в небоскребах с начала 2025 года вырос на 45%.

«Мы внедрили надежные решения внутри комплекса, чтобы каждый житель мог отдыхать, работать и учиться, не беспокоясь о доступе к высокоскоростному интернету», — отметил Югай.

Комплекс «Город столиц» — один из ключевых объектов в деловом центре Москвы. Он состоит из двух зданий — «Москва» (301,6 м) и «Санкт-Петербург» (256,9 м) — общей площадью 288,7 тыс. кв. м, 101 тыс. кв. м из которых — жилые помещения. Внутри башен находятся апартаменты, офисы, магазины, кафе и фитнес-центры.